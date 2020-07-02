Обрушение трехэтажки в Нью-Йорке попало на видео

В Нью-Йорке обрушился трехэтажный дом. Пострадал один человек. Улицу, на котором находилось здание, засыпало мусором и щебнем. Очевидцы рассказали, что в момент обрушения стоял ужасный грохот.

Рухнувший дом располагался в Бруклине. В нем был фитнес-центр, сообщил телеканал Fox News. Из-за пандемии коронавируса его закрыли. По словам местных жителей, здание на реставрации. С одной из сторон его заставили строительными лесами.

На опбуликованных в Сети кадрах с места случившегося видно, как дрожит земля и поднимается огромное облако пыли.

«Был сильный грохот. Потом закричали люди, повсюду был дым. Казалось, земля дрожит. Я никогда не слышала чего-то подобного», — рассказала одна из очевидцев.

В результате обрушения пострадал один человек. Он получил легкие травмы и попал в больницу. Спасатели сейчас разбирают завалы. Причины произошедшего устанавливаются.