Обрушение произошло в святыне имама Али в Ираке. Под завалами остаются люди

Обрушение произошло в святыне имама Али в иракской провинции Кербела. ЧП произошло из-за схода оползня. Из-за этого в помещении обрушился потолок.

По данным местного агентства INA, обрушение произошло накануне, всю ночь спасатели разбирали завалы, бригады гражданской обороны доставили на место ЧП кислород, питьевую воду и еду для пострадавших. Людям, которые оказались в ловушке из-за происшествия, передавали пищу, сделав отверстия в щебне и бетонных блоках.

Бригады гражданской обороны продолжают проводить спасательные работы на месте обрушения. Из-под обломков удалось спасти трех детей. Их госпитализировали.

По информации телеканала Al-Arabiya, спасены были восемь человек, еще пять остаются под завалами.

По предварительным данным, причиной обрушения стало насыщение влагой земляной насыпи, которая прилегает к святому источнику, уточнил ТАСС.

По мнению историков, этот источник воды открыл имам Али. Место почитаемое среди мусульман-шиитов.