Обрушение произошло в шахте на севере Мексики

Обрушение угольной шахты произошло в штате Коаула на севере Мексики. Порядка девяти горняков могли оказаться под завалами, сообщил в Twitter глава страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«На угольной шахте в муниципалитете Сабинас в Коауиле произошло обрушение, что привело к затоплению штольни, где оказались, похоже, девять горняков», — привел ТАСС сообщение Обрадора.

Сейчас ведется поисково-спасательная операция. В ней задействованы десятки людей. Кроме того, в спасательных мероприятиях участвуют также четыре кинологических расчета Минобороны страны. Пока не было озвучено сведений о возможных причинах произошедшего.

Шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова остались без света из-за обстрела Донецка со стороны украинских сил. Под землей оставались по крайней мере 70 человек. Позже стало известно, что с шахты имени Скочинского людей подняли на поверхность, никто не пострадал. После этого, в понедельник, 1 августа, Министерство угля и энергетики ДНР сообщил, что всех горняков доставили на поверхность.