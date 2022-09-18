Обрушение потолка в школьном спортзале Тайваня попало на видео | 360°

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Обрушение потолка в школьном спортзале Тайваня попало на видео

Землетрясение обрушило потолок в спортзале школы Тайваня во время урока

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Урок физкультуры в школе Тайваня сорвало землетрясение. Во время тренировки школьников в помещении обрушился потолок. Юные спортсмены успели вовремя убежать. Момент происшествия попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как дети отрабатывали удары, играя в теннис. В какой-то момент дальняя часть потолка начала падать, ученики бросились врассыпную. В результате происшествия никто не пострадал.

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Землетрясение магнитудой 7,2 сотрясло юго-восточные города Тайваня в воскресенье, 18 сентября. По данным СМИ, без электричества и водопровода осталось около 7000 домов. Повреждение получила пресвитерианская церковь.

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В городе Юйли обрушился мост, который связывал населенный пункт с сельским поселением. Также, по данным властей, на местной горе, известной своими оранжевыми цветами, сель заблокировал группу из 400 туристов.

Геологическая служба США сообщила, что вслед за подземными толчками Тайвань может накрыть цунами.

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