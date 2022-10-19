Обрушение купола Большой мечети в Джакарте попало на видео | 360°

Мир 19 октября 2022, 19:04 Обрушение купола Большой мечети в Джакарте попало на видео ANTARA: в Джакарте загорелся и обрушился купол Большой мечети местного Исламского центра

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В Джакарте загорелся купол Большой мечети Исламского городского центра. Это привело к обрушению кровельного перекрытия. О случившемся сообщило местное издание агентство ANTARA.

По словам сотрудников агентства, пожар в религиозном месте вызвал панику среди жителей. Сам факт воспламенения купола Большой мечети подтвердили представители властей провинции Северная Джакарта.

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«Мы получили информацию о возгорании в три часа дня по местному времени», — сообщили они.

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По их словам, на место происшествия немедленно направили на место сотрудников региональных властей.

Пожар начался во время проведения работ с искрообразующими инструментами. В этот момент на стройке подул сильный ветер. Он перенес искры на легковоспламеняющиеся материалы, что и привело к масштабному возгоранию всего купола.

Данных о жертвах, пострадавших и иных других последствиях пожара пока не сообщается. Однако журналисты отметили, что на данный момент пламя до сих пор не удалось ликвидировать полностью. Причем к тушению пожара были привлечены десятки силовиков.