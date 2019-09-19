Президент США назначил нового советника по нацбезопасности. Им стал Роберт О’Брайан — бывший спецпредставитель США по заложникам. Он сменил на этом посту уволенного «ястреба» Болтона, при котором отношения с Россией скатились на уровень холодной войны. Но теперь появилась надежда восстановить их, считает советник Демократической партии США Антон Конев.

Роберт О’Брайан был главным переговорщиком по заложникам в Госдепе. Ранее он работал в посольстве США в Афганистане. Трампу помогал во время предвыборной кампании. Кроме того, политик участвовал в освобождении из тюрьмы в Швеции рэпера A$AP Rockу, который попал туда из-за уличной драки.

Почему Трамп пригласил именно О’Брайана? Причиной мог стать весьма разнообразный опыт работы в нескольких сферах. Кроме того, этот политик близок Трампу, рассказал «360» советник Демократической партии США в Нью-Йорке Антон Конев.

«В 2017 году его даже рассматривали как кандидата на пост министра Военно-морских сил США, — рассказывает Конев. — Но назначить так и не смогли из-за того, что Брайан никогда не служил во флоте».

То, что у политиков близкие отношения, могло сыграть главную роль. Ведь прежнего советника Трамп уволил в первую очередь из-за разногласий по основным внешнеполитическим вопросам. Кроме того, Болтон позволял себе открыто критиковать Трампа. Ожидать такого от О’Брайана точно не стоит. Он гораздо менее воинственный, чем его предшественник. Новый советник — противник жесткой силы, свойственной «ястребу» Болтону.

О’Брайан — за мирную риторику. С ним в роли советника по нацбезопасности можно надеяться на улучшение отношений США и России Антон Конев советник Демократической партии США.

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В ухудшении отношений между двумя странами многие винят именно Болтона. Он «удерживал» Трампа от принятия позитивных решений в отношении России, то есть «контролировал» президента.

Правда, госсекретарь Помпео уже поспешил огорчить воодушевленных возможными переменами. Он написал в Twitter, что новый советник американского президента по национальной безопасности будет отстаивать интересы страны с позиции силы, что противоречит ожиданиям экспертов. Для его утверждения не требуется одобрения Конгресса, поэтому новый пост он займет уже в ближайшее время.