23 июня 2023, 04:52
«Обречены быть друзьями». Американский профессор заявил о неразрывной связи России и Украины
Профессор из США Петро: Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и обречены быть друзьями
Украина «обречена» быть другом России, несмотря на нынешний конфликт. Такого мнения придерживается американский профессор Николай Петро из университета Род-Айленда. В разговоре с РИА «Новости» он отметил, что считает, что две страны неразрывно взаимосвязаны.
«Считаю, что Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и, как любят говорить, обречены быть друзьями», — сказал Петро.
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Стороны, по его мнению, должны приспособиться друг к другу через желание достичь компромисс.
«Взаимная безопасность может быть достигнута только через компромисс. Решение о том, что именно может стать компромиссом, — это работа выборных чиновников», — поделился своим мнением американский профессор.
В своем прошлом интервью, которое Петро дал американскому каналу, профессор отметил, что Украина «должна учиться жить мирно с Россией, и это означает в какой-то степени приспособиться к российским интересам».
Президент Украины Владимир Зеленский окажется вынужден пойти на переговоры с Россией ради вступления в НАТО, предположил автор статьи в газете The Wall Street Journal. По его мнению, поддержка Украины со стороны Запада продлится только до завершения контрнаступления. Затем украинский лидер окажется поставлен перед фактом необходимости начала переговоров.
США
Россия
Украина
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