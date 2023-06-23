Мир 23 июня 2023, 04:52 «Обречены быть друзьями». Американский профессор заявил о неразрывной связи России и Украины Профессор из США Петро: Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и обречены быть друзьями РИА «Новости»

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Украина «обречена» быть другом России, несмотря на нынешний конфликт. Такого мнения придерживается американский профессор Николай Петро из университета Род-Айленда. В разговоре с РИА «Новости» он отметил, что считает, что две страны неразрывно взаимосвязаны.

«Считаю, что Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и, как любят говорить, обречены быть друзьями», — сказал Петро.

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Стороны, по его мнению, должны приспособиться друг к другу через желание достичь компромисс.

«Взаимная безопасность может быть достигнута только через компромисс. Решение о том, что именно может стать компромиссом, — это работа выборных чиновников», — поделился своим мнением американский профессор.

В своем прошлом интервью, которое Петро дал американскому каналу, профессор отметил, что Украина «должна учиться жить мирно с Россией, и это означает в какой-то степени приспособиться к российским интересам».

Президент Украины Владимир Зеленский окажется вынужден пойти на переговоры с Россией ради вступления в НАТО, предположил автор статьи в газете The Wall Street Journal. По его мнению, поддержка Украины со стороны Запада продлится только до завершения контрнаступления. Затем украинский лидер окажется поставлен перед фактом необходимости начала переговоров.