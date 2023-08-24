Мир 24 августа 2023, 02:35 «Обречена на поражение». Итальянский генерал назвал победу Украины немыслимой Итальянский генерал Бертолини назвал победу Украины немыслимой РИА «Новости»

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Победа украинских военных на поле боя немыслима из-за большого преимущества российских сил в огневой мощи, несмотря на западное оружие у ВСУ. Об этом сообщил отставной генерал НАТО Марко Бертолини в беседе с итальянской газетой Libero.

«В боевом смысле победа Украины немыслима, нам нужно принять это к сведению и сесть за стол переговоров», — заявил он.

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По словам офицера, украинский конфликт следовало бы решить гораздо раньше, но в последнее время продвигается риторика «мы победим». Она вселяет ложные ожидания об успехе ВСУ на поле боя, которым не суждено сбыться. Генерал выразил уверенность, что западные лидеры ошиблись, когда понадеялись на свое технологическое превосходство.

«Произошла переоценка западного технологического потенциала. Технологии имеют значение, но этого недостаточно. Технологически развитая армия, но имеющая мало людей и штыков, обречена на поражение», — сказал Бертолини.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что боевикам ВСУ придется отступить за Днепр, чтобы сохранить оставшиеся подразделения. По его словам, украинским войскам нужно будет переходить к другой тактике.