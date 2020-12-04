Образцы вакцины «Спутник V» привезли в Узбекистан

Образцы российской вакцины «Спутник V» от коронавируса доставили в Узбекистан. Первую партию препаратов передал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров лично доставил в столицу республики образцы вакцины от COVID-19 „Спутник V“», — сказано в сообщении Минпромторга.

Препарат принял первый заместитель начальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Холмамат Норбоев.

Ведомство отметило, что образцы переданы для испытаний. Их необходимо провести для регистрации препарата и запуска промышленного производства в Узбекистане. Российское министерство напомнило, что партии вакцины отправили для лабораторных исследований в Венгрию. «Спутник V» также получили в Сербии.

Кроме того, в Россию приехали делегации из Венгрии и Франции для обсуждения сотрудничества по вакцине и ее возможного производства в этих странах.

РФ ведет переговоры по поставке препарата с крупнейшими международными организациями и институтами. В частности, со Всемирной организацией здравоохранения для ускоренной регистрации и преквалификации российской вакцины и с Европейским медицинским агентством (EMA) для получения разрешения на обращение вакцины в Евросоюзе.

В Москве тем временем открылась электронная запись на вакцинацию. Ее могут пройти медики, педагоги и соцработники.