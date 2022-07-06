Образцы ДНК соберут у родственников пропавших без вести жителей Мариуполя

Специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы Донецкой Народной Республики начали сбор ДНК родственников пропавших без вести жителей Мариуполя во время боевых действий. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление республиканского омбудсмена Дарьи Морозовой.

Родственникам пропавших без вести горожан предложили бесплатно сдать кровь в городской больнице № 1. Все собранные образцы передадут для молекулярно-генетического исследования. Обратиться могут дети или родители пропавших без вести жителей.

«Идентифицировать всех погибших жителей Мариуполя — важнейшая гуманитарная задача. Из практики предыдущих лет мы пониманием, насколько важно оперативно сформировать прижизненную ДНК-базу. Время идет, родственники могут переехать, а без материала для сравнения личность усопшего установить намного сложнее», — говорится в заявлении омбудсмена Морозовой.

Она отметила, что при необходимости эту практику распространят на другие освобожденные территории.

Глава Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрий Калашников отметил, что личности многих погибших в Мариуполе не установили до сих пор. Их похоронили под номерами. Но перед этим взяли образцы тканей для базы ДНК.

«Сейчас важно максимально оперативно расширить базу образцов возможных родственников для сравнительного анализа. Понимая, что не все желающие могут приехать в Донецк для сдачи крови, необходимые лабораторные условия создали в Мариуполе», — пояснил он.

После установления личности семьи погибших получат заключение о смерти, смогут поставить памятник на могиле или запросить перезахоронение тела.

Базу ДНК создают в рамках работы Межведомственной комиссии по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел погибших в зонах вооруженного конфликта в Донбассе.

Во время боевых действий в Мариуполе возможностей похоронить погибших у жителей города не было. Поэтому тела закапывали во дворах домов, на бульварах и в парках. Такие стихийные захоронения встречаются по всему городу.