Образованием девочек-подростков во Вьетнаме займутся Мишель Обама и Дженна Буш-Хагер

Пост был опубликован в Международный день девочек. Поездка намечена на декабрь. Во Вьетнам вместе с Мишель Обамой и Дженной Буш-Хагер отправятся и другие лица, но их имена пока неизвестны.

Миссис Обама рассказала, что ровно год назад ее благотворительным фондом был запущен проект Girls Opportunity Alliance, который дает новые возможности девочкам подросткам и их педагогам.

На очередном этапе реализации проекта планируется сотрудничать с телеканалами, которые в своих шоу будут рассказывать о деятельности фонда, а также с Youtube Originals — коллекцией контента с видеохостинга, которая доступна при подписке на Premiun-версию YouTube. Главная цель знаменитых американок — поведать миру истории девочек из Вьетнама, которых они встретят во время поездки.

Еще одним партнером проекта станет некоммерческая организация Room to Read. Она поможет «пролить свет на серьезные усилия по расширению прав и возможностей девочек». Организация специализируется на отстаивании вопросов гендерного равенства в образовательной системе развивающихся стран.

Сотрудники Girls Opportunity Alliance установили, что более 98 миллионов девочек-подростков не ходят в школу из-за бытовых трудностей, например, из-за отсутствия обуви, учебников или тетрадей.

«Когда девочки получают возможности, которых они заслуживают, в выигрыше остается весь мир», — написала Мишель Обама.