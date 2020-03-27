Образование «по американскому образцу» организуют в Ираке за десять миллионов долларов

«Высшее образование по американскому образцу играет важную роль в деле влияния на новое поколение лидеров в регионе и их обучения, предоставления альтернативы экстремистским идеологиям, укрепления демократии и развития экономического роста», — уточнили в департаменте.

Получить грант на реализацию смогут высшие учебные заведения американского образца в Ираке. При этом заведения не должны финансироваться государством.

Обучение поможет студентам стать «инициативными участниками своей сферы профессиональной деятельности и активными гражданами своего государства».

Укрепление партнерства между вузами Штатов и Ирака и рост количества абитуриентов станет итогом эффективного воплощения идеи Госдепа.