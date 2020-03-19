Обратный выкуп акций на 400 миллионов евро отменили в компании Eni

«В свете последних событий на рынке, вызванных пандемией COVID-19 и недавними решениями, принятыми ОПЕК+, совет директоров Eni принял решение <…> отозвать предложение собранию акционеров об обратном выкупе акций на сумму в 400 миллионов евро в 2020 году», — уточнили в Eni.

Специалисты компании снизили прогноз о стоимости нефти марки Brent. По новым предположениям, цена за баррель нефти составит до 40-45 долларов на текущий год и до 50-55 долларов за баррель на следующий.

По словам экспертов Eni, возможность обратного выкупа акций снова рассмотрят, когда стоимость нефти достигнет примерно 60 долларов за баррель.