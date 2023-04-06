Мир 06 апреля 2023, 00:01 Обращение Зеленского в Европе сочли военной пропагандой Австрийский депутат Танцлер обвинила президента Украины Зеленского в военной пропаганде РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 30 марта перед Национальным советом Австрии по видеосвязи, занимался военной пропагандой, заявила депутат парламента страны Петра Танцлер. По ее словам, украинский лидер не должен был выступать перед парламентариями, сообщило издание Die Presse.

Танцлер отсутствовала во время речи Зеленского. Она объяснила это тем, что в парламенте страны, которая исповедует нейтралитет, не должно быть места главе государства, который «продвигает военную пропаганду, борется с профсоюзами в своей стране и предположительно сбрасывает кассетные и фосфатные бомбы на невинных людей».

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На эти слова отреагировала глава Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Памела Ренди-Вагнер. Она подчеркнула, что высказывания Танцлер не отражают позицию ее коллег.

Перед выступлением Владимира Зеленского в австрийском парламенте жители страны провели митинг в поддержку нейтралитета государства и мира в целом. Оппозиционные депутаты покинули зал заседаний в знак протеста против речи украинского президента.