Мир 18 января 2023, 03:29 Обращение Зеленского к немецким студентам сравнили с творчеством Оруэлла Экс-посол ЛНР Мирошник: обращение Зеленского к студентам ФРГ является «Оруэллом наяву» РИА «Новости»

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Речь президента Украины Владимира Зеленского, в которой он призвал не переосмысливать природу свободы, напоминает творчество писателя Джорджа Оруэлла. Таким мнением с ТАСС поделился бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Во время обращения к студентам вузов Германии Зеленский заявил, что страны Европы привыкли рассматривать Украину «через российскую оптику», за которой стоит «принцип осторожности по отношению к России».

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«Это уже точно Оруэлл наяву, или „необычное агрегатное состояние“: „Вы думаете, что вы стали колонией? Нет! Смените оптику, и освобождение вас от дома, имущества, своей страны сделает вас свободными!“ — сказал Мирошник.

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Также он призвал Зеленского «сменить оптику», чтобы увидеть, что это будет первая часть восстановления, за которой примчит инвестор-благодетель и построит новые города. Поэтому сражаться и погибать за интересы хозяина — это шанс получить билет в свободное будущее, резюмировал экс-посол ЛНР.

Ранее Мирошник назвал заявления Запада об инвестировании в восстановление Украины профанацией. Украинская сторона оценила ущерб, нанесенный гражданской и критической инфраструктуре, более чем в 127 миллиардов долларов.