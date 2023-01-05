Мир 05 января 2023, 18:32 Обращение посольства США к россиянам сочли призывом к беспорядкам Депутат Пискарев назвал обращение посольства США к россиянам вмешательством в дела России РИА «Новости»

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Созданное при поддержке Госдепа обращение посольства США к россиянам является призывом к беспорядкам и грубым вмешательством во внутренние дела страны. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев, передал ТАСС.

«По сути, обращение посольства — это призыв к беспорядкам и грубое вмешательство во внутренние дела», — отметил парламентарий.

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Он подчеркнул, что в ролике транслируют кадры с незаконных протестных акций против СВО. Таким образом дипломатическое ведомство выражает солидарность с теми, кто незаконно стремится создать якобы более мирное будущее.

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Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал обращение посольства США к россиянам мертворожденным бредом.

В четверг американское посольство в Москве разместило в соцсетях видео с обращением к гражданам России. Россиянам решили напомнить об отношениях двух стран.