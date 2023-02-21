Мир 21 февраля 2023, 10:06 «Обращение не только к русским». Bild призвала весь мир послушать послание Путина Федеральному собранию Bild: послание лидера РФ Путина к Федеральному собранию станет обращением ко всему миру Пресс-служба Кремля

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Журналисты крупной немецкой газеты Bild призвали весь мир внимательно послушать сегодняшнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Это будет «обращение не только к русским, но и ко всему миру», считают представители СМИ.

«С этими угрозами Путина мир должен считаться», — гласит один из заголовков газеты.

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Путин огласит ежегодное послание к Федеральному собранию в 18-й раз. Президент России выступит в Гостином Дворе. Содержание его речи пока неизвестно, однако предполагается, что он затронет экономические и социальные вопросы, а также тему СВО. Кроме парламентариев, дипломатов и журналистов, на оглашении послания будут присутствовать участники спецоперации. Зарубежных гостей не пригласили.

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Федеральные каналы начнут трансляцию в 12:00. В эфирную сетку заложили всего час, однако это простая формальность — неизвестно, сколько на самом деле продлится выступление президента. В последний раз, в 2021 году, оно продолжалось 78 минут.