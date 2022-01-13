Обращение к казахстанцам дочери Назарбаева объяснили неуверенностью ее отца

Обращение к казахстанцам от лица семьи Назарбаевых решили поручить тому, кто морально готов к этому. Доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ, историк Ниязи Ниязов в разговоре с «360» объяснил, что дочь Алия Назарбаева обратилась к жителям Казахстана из-за неуверенности своего отца.

«Нурсултан Назарбаев, видимо, в сложившейся ситуации чувствует себя не очень уверенно. Как физически, я так понимаю, так и морально. Но кто-то должен был все равно выступить и что-то сказать, потому что люди в Казахстане в значительной степени обеспокоены происходящими событиями. Решили поручить это дело тому, кто помоложе и кто морально готов выступить», — сказал Ниязов.

Он назвал выступление Назарбаевой эпистолярным, содержащим общие слова. Ниязов также предположил, что выпустить обращение именно 13 января семья Назарбаевых решила потому, что ситуация стала более стабильной, но начался ввод миротворческих сил, к которому в Казахстане относятся неоднозначно. Поэтому таким образом Назарбаевы могли решить успокоить общественность.

Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия выпустила обращение к жителям Казахстана, в котором рассказала о своих переживаниях и выразила соболезнования семьям погибших из-за беспорядков.