Мир 31 августа 2023, 06:18 «Обращались, как с ребенком». Байден раскритиковал помощников за попытку спасти его репутацию Axios: Байдена разозлило, что помощники извинились за его слова о Путине РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден на мероприятии в Польше слишком резко высказался о коллеге из России Владимире Путине. Его разозлила не столько собственная оплошность, сколько то, что помощники за его спиной попытались замять это дело, заявил в своей книге The Last Politician журналист Франклин Фор. Выдержки из нее опубликовал сайт Axios.

«Он знал, что ошибся, но негодовал на своих помощников за созданное ими впечатление, что им пришлось за ним убирать. Вместо того чтобы дать ему самому нести ответственность за неудачу, с ним обращались, как с ребенком», — сказал он.

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Политик жаловался друзьям на сотрудников своей администрации, которые попытались оправдать его в глазах общественности. Джо Байдена унизил их поступок. По словам автора книги, он спрашивал, вели ли себя так же с Джоном Кеннеди.

В марте 2022 года политик выступил с большой речью в Варшаве и высказался о конфликте на Украине. Он заявил, что Владимир Путин «не может оставаться у власти». Представители Белого дома оправдались за Джо Байдена и заявили, что громкое заявление — импровизация. По их словам, президент не призывал к смене власти в России, а его слова не отражали официальной позиции США.

Из-за проблем со здоровьем ассистенты регулярно помогали Джо Байдену на публичных мероприятиях. Например, когда он не мог найти спуск со сцены или запомнить речь.