Обозвавший украинский язык «псячей мовой» олимпиец удалился из Facebook

Украинский лучник, завоевавший олимпийскую медаль в 2004 году, Дмитрий Грачев не выдержал накала страстей после того, как повздорил в бывшим депутатом Владимиром Вязивским из-за долга. Он назвал украинский язык «псячей мовой», а экс-парламентарий выложил в Сеть скрины переписки с этим высказыванием спортсмена.

Ранее Вязивский поругался с Грачевым из-за того, что лучник ему задолжал. Он опубликовал переписку со своим оппонентом, в которой Грачев в грубой форме потребовал от Вязивского перейти на русский и предложил забрать свои деньги на Красной площади в Москве.

«Стоит ли приглашать на торжества по случаю Независимости олимпийцев, которые в частном общении презирают Украину, украинский язык? Стоит ли таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекциям и другим публичным мероприятиям?» — написал возмущенный экс-депутат.

После этого скандала спортсмен удалил свой аккаунт в Facebook.