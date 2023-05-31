Мир 31 мая 2023, 08:17 Обозреватель The Telegraph усомнился в эффективности F-16 для контрнаступления ВСУ Telegraph: поставки F-16 Украине не изменят ход контрнаступления ВСУ Unsplash

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Истребители F-16, обещанные западными странами Украине, вряд ли повлияют на ход планируемого контрнаступления украинской армии. Такое мнение в статье The Telegraph высказал обозреватель Бен Фармер.

Журналист отметил, что транспортировка истребителей и обучение пилотов займет несколько месяцев. Более того, для обслуживания самолетов потребуются механики, наземное обеспечение и логистика. Он добавил, что решить вопрос могли бы наемники из других стран, но назвал такую ситуацию «плохой затеей».

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«Это значит, что F-16 вряд ли сыграют роль в скором контрнаступлении», — написал Фармер.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил сроки начала контрнаступления ВСУ. С подробным планами он также поделился с сенатором США Линдси Грэмом, который после заявил, что украинцы начнут показывать «демонстрацию силы» в ближайшее время.

Между тем вопрос о передаче ВСУ истребителей F-16 пока не решили. Поставку военных самолетов западные партнеры Украины связали с развитием боевых действий. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что ВС России способны ответить на поставки самолетов Украине.