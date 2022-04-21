Обозреватель The Telegraph призвал Индию отказаться от России в пользу Запада

Индия обязана сделать выбор — отказаться от выгодного сотрудничества с Россией и присоединиться к западному блоку. Такое мнение высказал обозреватель британского The Telegraph Джереми Уорнер.

Серьезные опасения колумниста вызвал тот факт, что Индия оказалась в одном лагере с Китаем. Положение дел Уорнер назвал «совершенно неприемлемым». Южноазиатская страна обязана принести в жертву выгодные экономические контракты с Россией, подчеркнул автор материала.

Индия закупает у России нефть и вооружение в большом ассортименте. За отказ от сотрудничества Запад предлагает продавать стране военные системы по субсидированным ценам. Это снизит долю РФ в поставках оборонного вооружения, заметил британский обозреватель.

«Отношения Индии и России могут носить исключительно деловой характер. Однако, к сожалению, в наши дни бизнес тесно связан с геополитикой. По этой причине премьер-министр страны Нарендра Моди должен окончательно определиться, на чьей он стороне», — заявил Уорнер.

Индийский отставной генерал Сехгал ранее указывал на преимущества российского вооружения перед западным. Оно превосходит западные аналоги простотой, надежностью и стоимостью — западное оружие часто подводит.