Мир 28 декабря 2022, 22:41 Обозреватель Spectator назвал главную ошибку Байдена по Украине Обозреватель Spectator Сервис: Байден действовал неумело, обещая Киеву членство в НАТО РИА «Новости»

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Глава американской администрации Джо Байден допустил большую ошибку, намекнув Киеву на потенциальную возможность вступления Украины в НАТО, написал обозреватель Spectator Роберт Сервис.

«Президент Джо Байден действовал неумело в 2021 году: обещая Украине членство в НАТО, он не думал о последствиях и не предупредил вовремя Владимира Зеленского», — отметил журналист.

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По мнению Сервиса, этот шаг был очень рискованным, а реакция России — очевидна с самого начала. Однако Запад проигнорировал озабоченности Москвы и не предпринял мер, чтобы разрядить ситуацию.

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В октябре Зеленский заявил о подготовке заявки Украины на вступление в альянс в срочном порядке. Позднее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан назвал эту процедуру несвоевременной.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев пытается втянуть в конфликт США. Украинские власти надеются на лобовое столкновение сил альянса и России.