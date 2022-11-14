Мир 14 ноября 2022, 11:45 Обозреватель рассказала о возможной подготовке Евросоюза к войне с Россией Обозреватель РИА «Новости» Караваева: ФРГ и Франция задумались о войне с Россией Unsplash

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Война с Россией стала допустимой геополитической возможностью для Франции и Германии. Такое мнение высказала обозреватель РИА «Новости» Елена Караваева.

По ее словам, немецкая сторона уже запланировала выделить по крайней мере 100 миллиардов евро для переоснащения ВС страны. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал такой шаг необходимым в сфере обеспечения безопасности государства.

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Франция тем временем собирается укрепить боеготовность своей армии. Для этого она выделила 44 миллиарда евро. При этом на территории страны возрастает антироссийская риторика. Караваева посчитала, что после ухода начальника Генштаба Франции генерала Пьера де Виллье со своего поста, Соединенные Штаты будут определять курс Европы.

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«Пусть пугают. Нам нестрашно. Да и исторический опыт таких противостояний подсказывает, что как раз тут — с нашей боеспособностью, наличием абсолютно безграничных ресурсов в любой сфере, имеющей отношение и к ВПК, и к армии, — все у нас в порядке», — заявила обозреватель.

Аналитик напомнила, что Германия планирует создать самые мощные войска в Европе. Однако Франция стремится к тому же. Караева обратила внимание на то, что в тексте французского «Обзора национальной военной стратегии» говорится, что «армия поднимает боевой дух, готовясь к войне».