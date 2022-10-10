Обозреватель NI объяснил, почему США не поддержали слова Зеленского об ударах по России | 360°

Мир 10 октября 2022, 10:00 Поделиться Telegram

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Viber Обозреватель NI объяснил, почему США не поддержали слова Зеленского об ударах по России NI: США показали отношение к конфликту на Украине после слов Зеленского об ударах по РФ РИА Новости

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США не хотят эскалации конфликта на Украине, поэтому не поддержали заявление президента страны Владимира Зеленского о превентивном ударе по России. Такое мнение выразил обозреватель Марк Эпископос в статье для The National Interest.

Журналист отметил, что Штаты вложили значительные средства в Украину, но вместе с тем они установили строгие военные и политические границы, чтобы предотвратить «ядерную эскалацию», написало РИА «Новости».

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Он подчеркнул, что власти США обеспокоены тем, что конфликт между Россией и Украиной может зайти слишком далеко.

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Ранее Зеленский заявил, что НАТО должен действовать превентивно, чтобы «исключить возможность применения Москвой ядерного оружия». После этого в офисе президента Украины разъяснили, что политик подразумевал под «превентивными ударами» санкции.

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