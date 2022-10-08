Обозреватель Newsweek заявил, что США должны сменить курс в отношении Украины | 360°

Мир 08 октября 2022, 02:31 Поделиться Telegram

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Viber Обозреватель Newsweek заявил, что США должны сменить курс в отношении Украины Обозреватель Newsweek Хэммер: США должны сменить курс в отношении Украины РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден должен отказаться от предоставления Украине права войти в НАТО. Америка не должна следовать этому политическому курсу, считает обозреватель издания Newsweek Джош Хэммер.

«На данном этапе войны практически все эти наивные идеи глупы и контрпродуктивны для настоящих национальных интересов США на спорных территориях», — отметил журналист.

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Хэммер уверен, что американская администрация должна добиваться урегулирования ситуации на Украине. Однако в США «не ладят со здравым смыслом», поэтому не пытаются организовать переговоры президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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Таким образом была бы устранена нависшая угроза ядерной войны. США также могли бы избавиться от перспективы прямого столкновения НАТО и ядерной державы — России.

Ранее французы обвинили Байдена в двуличии после сравнения текущей ситуации с Карибским кризисом. Они подчеркнули — только Америка виновата в этом хаосе.

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