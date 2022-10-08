Обозреватель Newsweek заявил, что США должны сменить курс в отношении Украины | 360°

Все новости

Мир

08 октября 2022, 02:57

КНДР объяснила запуски ракет самообороной из-за провокаций со стороны США

Мир

08 октября 2022, 02:38

Франция призвала сограждан немедленно покинуть Иран

Реклама

Мир

08 октября 2022, 02:29

Байден оказался между двух огней после решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Мир

08 октября 2022, 02:03

Французов разгневало высказывание Байдена о ядерной угрозе

Мир

08 октября 2022, 01:51

Литва призвала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО

Деньги

08 октября 2022, 01:45

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Деньги

08 октября 2022, 01:34

МВФ подтвердил выделение «экстренного финансирования» для Украины

Армия

08 октября 2022, 01:18

Минобороны РФ сообщило о завершении совместных учений Коллективных сил ОДКБ в Казахстане

Мир

08 октября 2022, 01:07

США повысили готовность Вооруженных сил в Европе до второго уровня

Мир

08 октября 2022, 02:31

Обозреватель Newsweek заявил, что США должны сменить курс в отношении Украины

Обозреватель Newsweek Хэммер: США должны сменить курс в отношении Украины

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден должен отказаться от предоставления Украине права войти в НАТО. Америка не должна следовать этому политическому курсу, считает обозреватель издания Newsweek Джош Хэммер.

«На данном этапе войны практически все эти наивные идеи глупы и контрпродуктивны для настоящих национальных интересов США на спорных территориях», — отметил журналист.

Реклама

Хэммер уверен, что американская администрация должна добиваться урегулирования ситуации на Украине. Однако в США «не ладят со здравым смыслом», поэтому не пытаются организовать переговоры президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Реклама

Таким образом была бы устранена нависшая угроза ядерной войны. США также могли бы избавиться от перспективы прямого столкновения НАТО и ядерной державы — России.

Ранее французы обвинили Байдена в двуличии после сравнения текущей ситуации с Карибским кризисом. Они подчеркнули — только Америка виновата в этом хаосе.

США

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама