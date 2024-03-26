Мир 26 марта 2024, 11:46 Обозреватель Карнова: самозапрет на закупки алмазов из РФ ударил по странам Европы

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Европейские торговцы алмазами столкнулись с серьезными убытками из-за антироссийских санкций. В беседе с радиостанцией Sputnik последствия данных мер прокомментировала экономический обозреватель Наталья Карнова.

По ее мнению, самозапрет на закупки драгоценных камней больше всего ударил по странам Европы.

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«Они оказались наиболее пострадавшими, а вовсе не Россия. Подобная ситуация происходила и с запретом на российскую нефть — в итоге кто пострадал? Те, кто больше не может покупать дешевую российскую нефть», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что производители из РФ без труда найдут других покупателей, так как алмазы востребованы везде.