Мир 18 января 2024, 12:26 Обозреватель Карнова: атаки хуситов в Красном море угрожают экономике Европы

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Западные СМИ рассказали об опасениях Европейского центрального банка касательно ситуации в Красном море. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировала экономический обозреватель Наталья Карнова.

По мнению эксперта, логистические проблемы добавились к другим факторам, влияющим на инфляцию в Европе.

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«Европейцам, конечно, атаки хуситов не угрожают, зато они угрожают поставкам из Азии в Европу, а это огромный ежедневный трафик», — пояснила специалист.

Соответствующие проблемы окажут косвенное воздействие на экономический рост стран ЕС, отметила Карнова. Она указала на замедление, которое уже наблюдается в некоторых государствах.