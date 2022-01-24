Обозреватель Баранец рассказал, зачем НАТО говорит о вторжении России на Украину

НАТО не просто так нагнетает обстановку вокруг возможного «нападения» России на Украину. Таким образом представители альянса пытаются добиться вполне конкретных целей. Таким мнением поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru.

Специалист подчеркнул, что распространение инфошума является своеобразным прикрытием для переоснащения украинской армии новым вооружением. Кроме того, по мнению эксперта, страны НАТО, прикрываясь «агрессией» России, планируют направить в Европу военные группировки, а также создать новые базы.

«Под кинжальным огнем критики России, которая якобы собирается нападать, под этот пропагандистский вой НАТО накачивает Украину оружием. В этом смысл и других телодвижений в Польше, Прибалтике и Скандинавии. Приказано говорить, что это делается для сдерживания России, а она как стояла своими гарнизонами на местах, так и стоит», — подчеркнул Баранец.