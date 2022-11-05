Обозреватель American Thinker рассказал, кто правит в США вместо Байдена | 360°

Мир 05 ноября 2022, 05:16 Обозреватель American Thinker рассказал, кто правит в США вместо Байдена Обозреватель American Thinker Каменкер заявил, что в США правит теневое правительство РИА "Новости"

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Поведение Джо Байдена на посту президента США указывает на то, что страной управляет теневое правительство во главе с миллиардером Джорджем Соросом. Такое мнение высказал обозреватель American Thinker Брайан Каменкер.

По словам эксперта, резидент Овального кабинета страдает слабоумием, поэтому не мог самостоятельно подписать ряд радикальных указов. Именно эти документы спровоцировали кризис в США.

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«Все указывает на причастность к этому сети организаций Сороса. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку», — пояснил Каменкер.

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Журналист считает, что Байден пришел к власти нечестным путем. Во время избирательной кампании были задействованы миллионы долларов, а все действия его штаба хорошо координировались. Только это позволило Байдену обойти Дональда Трампа.

Еще один автор издания — Андреа Уидбург написала о главных проколах президента на публике. По ее мнению, мозг Байдена «разлагается». Она призвала отправить его в отставку.