Мир 05 декабря 2022, 07:52 Обозреватель American Conservative заявил, что идеализм Запада может привести к войне с Россией Обозреватель The American Conservative Дреер: позиция Запада приведет к войне с Россией РИА «Новости»

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Нравственный идеализм европейских властей может послужить причиной для расширения конфликта на Украине до масштабов войны с Россией. Об этом в своей статье написал обозреватель журнала The American Conservative Род Дреер.

«Если вы хотите, чтобы конфликт закончился прежде, чем унесет еще больше человеческих жизней, разрушит еще больше экономик и разрастется, то вы — плохой человек», — написал Дреер с иронией.

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Он отметил, что Запад плохо относится к тем, кто против военной помощи Украине. По его словам, от людей с таким мнениям могут отвернуться даже семья и друзья. Обозреватель добавил, что несогласным с политикой НАТО просто «затыкают рты». Такой подход может что привести к большому конфликту.

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Дреер высказал мнение, что мировой элите невыгодно предпринимать усилия для урегулирования конфликта на Украине. Поэтому те, кто выступают против поддержки Украине, попадают в ряд «прихвостней [президента РФ Владимира] Путина».

Такое положение дел на данный момент в мире ведет к конфронтации с Россией, а также «обнищанию народов ради опосредованной войны с ней», заключил обозреватель.