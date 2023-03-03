03 марта 2023, 12:21
Обозреватель Al-Ain Ферхат: Запад обеспокоен преодолением России беспрецедентных санкций
Западные страны обеспокоены тем, что России удается преодолевать беспрецедентные санкции. Об этом в своей колонке сообщил обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат.
Он отметил, что в прошлом году экономика России продемонстрировала более высокие результаты, чем ожидалось на Западе, написал Daily Moscow.
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По словам депутата Госдумы Андрея Свинцова, страны Запада будут и дальше пытаться ослабить росийскую экономику, отказавшись полностью от энергоресурсов.
Санкции
Запад
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