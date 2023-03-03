Мир 03 марта 2023, 12:21 Обозреватель Al-Ain Ферхат: Запад обеспокоен преодолением России беспрецедентных санкций

Читать 360tv в

Западные страны обеспокоены тем, что России удается преодолевать беспрецедентные санкции. Об этом в своей колонке сообщил обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат.

Он отметил, что в прошлом году экономика России продемонстрировала более высокие результаты, чем ожидалось на Западе, написал Daily Moscow.

Реклама

По словам депутата Госдумы Андрея Свинцова, страны Запада будут и дальше пытаться ослабить росийскую экономику, отказавшись полностью от энергоресурсов.