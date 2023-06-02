Мир 02 июня 2023, 19:08 Обозреватель 19FortyFive Рубин: идти на шантаж Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО опасно для США

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Поддаваться манипуляциям президента Турции Реджепа Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО достаточно опасно для США. Об этом в своей статье написал обозреватель 19FortyFive Марк Рубин, сообщил «ПолитЭксперт».

По мнению эксперта, турецкие власти одобрят вступление Швеции в Североатлантический альянс только в том случае, если США будут поставлять и продавать истребители F-16. Если американское руководство поддастся манипуляциям Турции, то Альянсу может грозить раскол, подчеркнул Рубин.