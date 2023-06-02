02 июня 2023, 19:08
Обозреватель 19FortyFive Рубин: идти на шантаж Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО опасно для США
Поддаваться манипуляциям президента Турции Реджепа Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО достаточно опасно для США. Об этом в своей статье написал обозреватель 19FortyFive Марк Рубин, сообщил «ПолитЭксперт».
По мнению эксперта, турецкие власти одобрят вступление Швеции в Североатлантический альянс только в том случае, если США будут поставлять и продавать истребители F-16. Если американское руководство поддастся манипуляциям Турции, то Альянсу может грозить раскол, подчеркнул Рубин.
Международные отношения
НАТО
Реклама
Реклама