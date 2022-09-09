Производство новых истребителей Су-57 в России назвали прорывом | 360°

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Производство новых истребителей Су-57 в России назвали прорывом

19FortyFive: производство в России новых истребителей Су-27 вселяет оптимизм

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Объединенная авиастроительная корпорация в рамках контракта с Минобороны России произвела четыре истребителя пятого поколения Су-57, что является «прорывом» для всей отрасли. Об этом заявил обозреватель американского издания 19FortyFive Харрисон Касс.

«В августе в осажденной российской программе Су-57 произошел прорыв: было произведено четыре новых реактивных самолета, что вселило некоторый оптимизм в будущее программы истребителей пятого поколения», — отметил публицист.

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Информация о выпуске четырех Су-57 была озвучена на форуме «Армия-2022». Эти самолеты должны были подняться в воздух еще в 2007 году, однако их первый полет состоялся лишь три года спустя. В настоящий момент налаживается серийное производство истребителей.

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Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в этом году будут завершены испытания ракет класса «воздух — воздух» малой и средней дальности для истребителей Су-57. Боеприпасы были разработаны конструкторами бюро «Вымпел».

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