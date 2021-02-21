Президент США Джо Байден хотел бы укрепить сотрудничество с Германией, однако сближению двух стран мешают разные позиции по строительству газопровода «Северный поток — 2». Германия не пойдет на сближение в случае санкций от США, чего требуют от Байдена сенаторы.

Журналисты издания Süddeutsche Zeitung подчеркивают, что американский лидер оказался перед дилеммой: идя на уступки в отношении газопровода, он может потерять поддержку в конгрессе. Если Байдену придется усилить риторику в отношении «Северного потока — 2», то он может окончательно испортить отношения между США и немецкой стороной, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на СМИ Германии.

Байден уже получил письмо от сенаторов республиканского толка продолжать последовательно политику Трампа и занять более жесткую позицию.

Авторы немецкого материала считают, что Германия не пойдет на сближение в случае санкций от США. Издание дало совет «воспользоваться новой возможностью для диалога, но сделать Вашингтону другое интересное предложение, которое успокоит обе американские политические партии».

Берлин активно выступал за строительство «Северного потока — 2». Германия пыталась договориться с американцами. Тогда немецкий Минфин предлагал выделить миллиард евро для строительства двух терминалов по приему американского СПГ, если Вашингтон снимет санкции с газопровода. К 2021-му стало известно, что ведутся переговоры по поводу «стратегического пакета», который мог бы удовлетворить американскую сторону.

В числе предложений была возможность отключить российский газ, если Россия будет уличена в нарушении международных прав, а также ущемлениях прав личности. Газета заявила, что исход переговоров предугадать нелегко. Однако одним из возможных сценариев может стать согласие на берлинское предложение.

В настоящее время строительство объекта не завершено, ведется укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. В целом в «Газпроме» рассчитывают, что «Северный поток — 2» удастся завершить до конца текущего года.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, идущие от побережья России через Балтийское море и экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании в Германию. После запуска объем сырья, который пойдет по трубам, составит 55 миллиардов кубометров. Против проекта активно выступают США. Вашингтон продвигает в Европу американский СПГ.