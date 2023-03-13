Мир 13 марта 2023, 17:53 Обострившиеся разногласия с США приведут к поражению Украины Читатели Politico: разногласия между США и Украиной приведут к поражению в конфликте U.S. Department of Defense

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Начавшиеся разногласия между властями Украины и США вокруг развернувшегося конфликта приведут к проигрышу и полному поражению, которое изначально было предсказуемо. Об этом в комментариях к статье американского издания Politico написали пользователи Twitter, которые ознакомились с материалом.

В самой статье говорится, что раскол в отношениях Украины и США начался с диверсии на «Северных потоках», рекомендации ВСУ оставить Артемовск, а также желания украинских властей нанести удары по Крыму.

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Читатели статьи отметили, что такое разногласие никого не удивило, потому что главной целью американцев является продолжение боевых действий, в которых заинтересован частный оружейный бизнес.

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«Оружейное лобби и их любимцы в Конгрессе не хотят, чтобы это закончилось. Столкновения очень выгодны, какими бы бессмысленными ни были человеческие страдания», — написал один из комментаторов.

Другой читатель отметил, что ситуацию на Украине политики используют для отмывания денег, которые якобы выделяют в рамках помощи.

«Тысячи мертвых людей не имеют для них никакого значения для разжигающих это противостояние. Но полезные идиоты все еще продолжают размахивать сине-желтым флагом», — подчеркнул автор комментария.

США пытаются представить Украину своим союзником. Это напоминает о «единстве», которое раньше Соединенные Штаты пытались выстроить с Афганистаном, откуда быстро ушли.

Поддержка США украинских сил полностью бесполезна, потому что исход конфликта предречен изначально. Победителем из него может выйти только Россия, какое бы оружие американцы ни поставляли, пришли к выводу читатели.