МИД Британии увидел «интересы» России в обострении в Донбассе

Россия использует сообщения об обстреле в Донбассе в качестве предлога для вторжения на Украину. Об этом на своей странице в Twitter заявила министр иностранных дел Элизабет Траст.

Она усомнилась, что обстрелы самопровозглашенных республик действительно происходят.

«Сообщения о предполагаемой аномальной военной деятельности Украины в Донбассе являются вопиющей попыткой российского правительства сфабриковать предлоги для вторжения», — говорится в сообщении.

Обстрелы населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик военными Украины начались рано утром в четверг, 17 февраля. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские военные использовали крупнокалиберное оружие, запрещенное минскими соглашениями.

США, Великобритания и страны Евросоюза уже несколько месяцев утверждают, что Россия готовится к нападению на Украину. Заявления продолжились даже после 16 февраля, даты, которую называли началом вторжения.

Россия неоднократно опровергала, что готовится к атаке на соседнюю страну. По мнению военных и дипломатов, нагнетанием обстановки Запад прикрывает поставки вооружения на Украину, чтобы Киев мог решить вопрос Донбасса силовым путем. Также эскалация связана с расширением присутствия войск НАТО около российских границ.