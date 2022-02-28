Обострение на Балканах предрекли в России

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова заявила, что спецоперация России на Украине обострила ситуацию по безопасности на Балканах. Об этом написало ИА НСН.

Вопросы территориального устройства этого региона сейчас выходят на первый план, считает эксперт.

«Ситуация будет накаляться в связи с нынешним кризисом. В последние несколько лет ситуация в сфере безопасности на Балканах и так сильно деградировала. Если раньше сохранялся диалог, то в последний год он фактически находится в тупике. Об этом свидетельствуют даже два таких взрыва напряженности летом и осенью, когда были задействованы силы безопасности Косово. Сейчас, безусловно, вопросы государственного территориального административного устройства Балкан снова выходят на первый план в связи с военной операцией на Украине», — сказала Соколова.

База НАТО в Косово, по ее словам, не сможет спровоцировать войну на Балканах, поскольку в непризнанном образовании и так существует «серьезный натовский контингент».

Ранее министр обороны непризнанного образования Косово Арменд Мехай потребовал ускоренного вступления в НАТО, а также создания на территории Косова постоянной базы США. Эти действия, по его словам, необходимы для гарантии мира.