Мир 19 февраля 2024, 06:28 Обоснование передачи Крыма в состав УССР придумали задним числом — Константинов Председатель ГС Константинов: передача Крыма УССР стала преступным актом Unsplash

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Указ о передаче Крымской области из РСФСР в состав УССР подписали безосновательно и импульсивно. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в разговоре с РИА «Новости» назвал это решение преступным актом.

«Никакой целесообразности у этого решения не было. Ее потом, задним числом, придумывали, чтобы как-то содеянное оправдать», — сказал он.

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Владимир Константинов назвал произошедшее преступным актом, но добавил, что дать ему юридическую оценку может только суд. По мнению политика, в 1954 году Крым передали УССР под воздействием сиюминутного импульса.

Он не стал исключать другой мотив — сделку Никиты Хрущева с руководителями УССР ради их лояльности. В этом случае Владимир Константинов сравнил передачу Крыма с продажей мешка картошки и имения во времена крепостного права.

Спикер Госсовета в 2023 году заявлял, что рабочая группа установила незаконность передачи Крыма. По его словам, сделать это официально не могли, поэтому провели сделку кулуарно. Владимир Константинов заявил, что при этом допустили рекордное количество нарушений закона.