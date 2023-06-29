Мир 29 июня 2023, 09:53 Оборудование из США обнаружили на сбитом в феврале китайском аэростате — WSJ WSJ: на сбитом в феврале аэростате КНР было американское оборудование для сбора данных скриншот с видео / YouTube

Читать 360tv в

Китайский аэростат, который пролетал зимой 2023 года над территорией Соединенных Штатов, пользовался американским оборудованием для сбора информации. Об этом написала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей администрации Белого дома.

По данным издания, после анализа обломков сбитого аэростата из КНР экспертиза установила, что на его борту были американские приборы. Некоторые из них свободно продаются.

Реклама

Специалисты сделали вывод, что на аэростате было специализированное оборудование и обычные приборы. Первое предназначалась для разведцелей, второе можно было купить любому человеку в магазине.

Эксперты отметили, что в ходе полета над американской территорией аэростат не передавал никаких данных в Китай. Исследователи считают, что летательный аппарат случайно оказался в воздушном пространстве США.

Шар неизвестного происхождения зафиксировали над территорией Штатов в начале февраля 2023 года, американские военные сбили его над Атлантическим океаном. Позже МИД Китая заявил, что это был китайский метеорологический зонд, который потерял управление.