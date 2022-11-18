Мир 18 ноября 2022, 16:21 Оборот продукции между Россией и Арменией вырос до максимальных показателей

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Оборот товаров между Россией и Арменией составил 3,2 миллиарда долларов. Такой информацией поделилась торговый представитель Российской Федерации в закавказской республике Анна Донченко. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на издание «EurAsia Daily».

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Данный показатель является самым высоким за последние девять месяцев 2022 года. Прошлый год отметился оборотом в 2,6 миллиарда долларов. Однако в этом году значительно увеличился объем как импортных, так и экспортных поставок.