Мир 20 января 2024, 09:12 Оборону ВСУ раскритиковали в Раде Депутат Рады Костенко: оборона ВСУ вызывает вопросы РИА «Новости»

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Неудачи ВСУ на некоторых направлениях объясняются ошибками в организации обороны. Такое мнение высказал депутат Рады Украины Роман Костенко в интервью местной радиостанции NV.

По его словам, украинские военные не могут пробить оборону ВС России на Запорожском направлении, потому что она выстроена правильно.

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«А нас на некоторых направлениях они продавливают, и мы отходим», — сказал парламентарий.

У Костенко возникли вопросы к командирам ВСУ, которые выстраивают эту оборону. Оставление позиций к таковым действиям не относится, подчеркнул он. Украинская армия должна закрепиться на своих рубежах так, чтобы не пришлось их покидать, подытожил нардеп.

Несмотря на колоссальные потери ВСУ в живой силе и технике, в офисе президента Украины Владимира Зеленского утверждают, что летнее контрнаступление оказалось успешным. По мнению главы офиса Андрея Ермака, переход украинской армии к оборонительной тактике невозможен.