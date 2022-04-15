Обороноспособность Запада оказалась под угрозой из-за поставок оружия на Украину

Страны Запада встают перед выбором между продолжением поставок оружия Украине и сохранением собственных арсеналов для поддержания обороноспособности. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам представителей Пентагона, недельный запас противотанковых боеприпасов Киев расходует ежедневно, отметил автор материала Хал Брэндс. Такое положение ставит западные страны перед выбором: с одной стороны, помочь Киеву, а с другой — бережное относиться к ограниченным возможностям, которые могут понадобиться для собственной обороны.

Автор статьи напомнил, что до вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну президент Рузвельт сталкивался с похожей дилеммой, отметил RT. Тогда глава государства обсуждал с военными советниками вопрос о том, стоит ли поставлять оружие Великобритании или оставить его на случай, если США сами будут вынуждены обороняться. Сейчас, как отметил Брэндс, Вашингтон приближается к «схожей переломной точке».

Жителей многих европейских стран возмущают действиями властей в вопросе поставок вооружения на Украину. Люди стали выходить на акции против этого. Также они выступают против русофобии. Например, жители Франкфурта-на-Майне (Германия) вышли на митинг в поддержку россиян. Люди держали в руках российские флаги, демонстрируя, что они против дискриминации граждан РФ в странах Евросоюза.