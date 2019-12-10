Оборонный бюджет США пойдет на сдерживание РФ и поддержку Украины

Оборонный бюджет США на 2020 год включит в себя расходы на введение санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Кроме того, он подразумевает помощь Украине на сумму 300 миллионов долларов.

По данным Reuters, общая сумма оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2020 год составляет 738 миллиардов долларов. Согласованный в Конгрессе США документ предполагает «защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами».

Как написало РИА «Новости», речь идет о газопроводах «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Первый предусматривает прокладку двух ниток газопровода от российского побережья через Балтийское море до Германии. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Дании, Швеции, Финляндии. Официальная Москва не раз заявляла, что «Северный поток — 2» — это конкурентный коммерческий проект.

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В результате строительства «Турецкого потока» также должны появиться две нитки газопровода. Мощность каждой — 15,75 миллиарда кубометров. Он пройдет по дну Черного моря в Турцию, а затем в Грецию. С помощью первой нитки Россия будет поставлять свой газ турецким потребителям, вторая нужна для газоснабжения южной и юго-восточной Европы.

Кроме того, Пентагон должен отчитываться о мерах по сдерживанию России и Китая и сообщать о мерах по «повышению издержек — политических, военных, экономических, бюджетных и технологических» для этих государств. Также деньги уйдут и на то, чтобы запретить продажу истребителей F-35 Турции, которая купила у РФ С-400.

Еще 300 миллионов долларов США отдадут на реализацию инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности. На что именно пойдут эти деньги, не уточняется.

Чтобы оборонный бюджет США вступил в силу, его должен подписать глава Белого дома Дональд Трамп.