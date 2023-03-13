Мир 13 марта 2023, 23:43 Оборонный альянс AUKUS заявил о планах передать Австралии атомные подлодки Unsplash

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Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах передать Канберре атомные подводные лодки с неядерным вооружением и технологии их производства. Об этом заявил представитель администрации Джо Байдена во время спецбрифинга. Его слова привел ТАСС.

«С самого первого дня этих усилий в рамках AUKUS во время периода консультаций мы отдавали приоритет вопросам, связанным с нераспространением оружия массового уничтожения, и информировали МАГАТЭ», — отметил он.

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Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО во главе с США пытаются завлечь в оборонный альянс AUKUS Японию, Новую Зеландию и Канаду. По словам Лаврова, их милитаризировать Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы занять главенствующую в нем роль.

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Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия создали оборонный альянс AUKUS в сентябре 2021 года. По мнению военных аналитиков, задача альянса противодействовать Китаю в акватории Южно-Корейского моря. В рамках этого соглашения, Австралии разрешили строить собственные атомные подводные лодки.