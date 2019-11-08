Оборонной промышленности Украины предсказали крах в течение двух лет

Вскоре украинскую военную промышленность ждет полный развал, считает он. Оружейные рынки сейчас нацелены на другие страны и заводы. В то же время промышленность Украины остается «не у дел».

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«Еще буквально два-три года, и мы потеряем эти рынки. После этого мы потеряем предприятия», — отметил Кодачигов.

Киев получил от УССР около 300 мощных оборонных предприятий, рассказал эксперт «Украинского института будущего» Виктор Плахута. Однако потом Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) Украины пришла в состояние многолетней стагнации.

Про предприятия оборонной промышленности заговорили после того, как президент Украины Владимир Зеленский поразился медленным производством танков для Вооруженных сил страны. За последнее десятилетие завод имени В. А. Малышева построил только один вид единицы техники для украинской армии. При этом специалисты считают, что ситуация с бронемашинами не так страшна, как развитие большей части оборонных предприятий.