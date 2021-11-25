В США решили исключить из оборонного бюджета страны санкции против «Северного потока — 2». Их отмены через сторонников-демократов в конгрессе добивается администрация Джо Байдена.

В офисы сената на прошлой неделе поступали звонки от госсекретаря Энтони Блинкена и его высокопоставленных чиновников, заявил Foreign Policy.

Они призвали отменить поправки о штрафах на организации, которые участвуют реализации проекта трубопровода.

Байден, уточнили в материале, намерен предотвратить введение ограничительных мер против связанных с «Северным потоком — 2» немецких компаний.

В конгрессе представители республиканцев подвергли инициативу жесткой критике.

Минфин США, напомнила газета «Известия», ввел накануне санкции против компании Transadria и судна Marlin, имеющих отношение к СП-2. Ограничения объяснили законом «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.