Оборонное ведомство Индии представило лекарство для лечения коронавируса

Министерство обороны Индии представило препарат 2-дезокси-D-глюкоза, который предназначен для лечения людей, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на иностранные СМИ.

Лекарство создано Организацией оборонных исследований и разработок. Его выпускают в виде порошка и принимают перорально, растворяя в воде. Оно способствует более быстрому выздоровлению пациентов и снижает дополнительную кислородную зависимость. «Это лекарство стало первым результатом создания в Индии новых средств борьбы с COVID-19», — уточнил индийский министр здравоохранения Харш Вардхан.