Обокрали дом ПьюДиПая и его жены Марции

Дом популярного YouTube-блогера ПьюДиПая и его жены Марции Бизоньин ограбили. По словам самой Марции, было украдено 90% ценных вещей, включая украшения и некоторые специальные предметы, которые она специально коллекционировала.

«Я знаю, что это материальные ценности, и я должна быть довольна тем, что у меня осталось. Но я не могу скрыть шок и грусть от того, что у меня все забрали просто так» — пишет Марция в сториз в своем профиле в Instagram.

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Ранее в СМИ сообщалось, что 9 августа этого года популярный 29-летний шведский YouTube-блогер Феликс Чельберг, известный также как ПьюДиПай, женился на 26-летней бьюти-блогерше из Италии, Марции Бизоньин.

Пьюдипай также и деятель шоу-бизнеса, создатель своего одноименного канала на YouTube. C 15 августа 2013 года по 15 апреля 2019 года имел наибольшее количество подписчиков на платформе. Согласно Forbes, его доход на 2018 год составил около 15,5 млн долларов.