Украинцы попросили Зеленского обойтись без криминала

«На телеканалах и в социальных сетях новости негативного характера составляют 90%… Это очень расшатывает настроение в стране», — считают авторы документа.

Они отметили, что жизнь на Украине сегодня и так ассоциируется с опасностью, бедностью и криминалом. И новости об этом, вероятно, не улучшают качество жизни украинцев. Поэтому в петиции призывают «сделать ограничения для новостей, разрушающих позитивное видение жизни в стране».

На данный момент инициативу подписали 218 человек. Создана она была 24 октября 2019 года. Для сбора голосов осталось 89 дней.